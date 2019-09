Está a chegar mais uma edição da Feira Grande de S. Miguel. As atividades realizam-se no próximo fim de semana, dias 27, 28 e 29 de setembro, entre a Praça D. Maria II e o campo da feira. Esta feira distingue-se das que se realizam todas as semanas pelo tempo que dura e pelas iniciativas que lhe estão associadas.

Além da venda de produtos da terra, está previsto um concurso de gado, uma desfolhada à moda do Minho, uma gala equestre, cantares tradicionais, um desfile de charretes pelas ruas da cidade; ainda um workshop Bio Capital, que vai decorrer na Fundação Cupertino de Miranda e um Showcooking.

Algumas destas iniciativas só se realizam uma vez mas outras atividades são contínuas, como o mercado de venda de produtos da terra, o artesanato e as tasquinhas com petiscos.

«São três dias para reviver tradições e mostrar às gerações mais novas acontecimentos que marcaram as origens de Famalicão», destaca Paulo Cunha, presidente da Câmara Municipal.

Dias à Mesa com pratos vegetarianos

Entretanto, a Câmara associa à Feira de S. Miguel o programa “Dias à Mesa” com menus à base de pratos vegetarianos. Ao longo dos três dias do evento, há um conjunto de restaurantes que sugerem os pratos vegetarianos, são eles: El Vagabundo; Fusilli, Massa & Café; Ganesh Club; Moutados de Baixo; Na Boca; O Prato; Refresco e Vinha Nova são os estabelecimentos aderentes.