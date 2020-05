O Partido Socialista acaba de publicar um novo vídeo inserido na ação de sensibilização contra o Covid-19. Apresentado pelo enfermeiro Filipe Machado, o vídeo alerta para a falsa segurança associada ao uso de luvas.

De acordo com o profissional de saúde, o problema reside no facto da higienização de luvas não ser tão eficaz como a higienização de mãos pelo que a utilização de luvas e posterior reutilização é uma atitude potenciadora de propagação do vírus.

