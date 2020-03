A.D.Pedome reage ao episódio das agressões no final de jogo de futebol

A direção da Associação Desportiva de Pedome já reagiu ao episódio de violência, registado no final do jogo entre a sua equipa e o Grac, na noite desta sexta-feira, e que terminou com quatro adeptos hospitalizados.

A direção da AD Pedome repudia veementemente qualquer ato de violência e não se revê em comportamentos impróprios de uma minoria de adeptos afetos ao clube.

Atendendo à gravidade deste episódio, prestamos a nossa solidariedade com os adeptos agredidos, estamos disponíveis para colaborar com a GRAC, AFSA e autoridades, conforme já lhes foi transmitido.

Comunicado A.D.Pedome

Entretanto a direção Associação de Futebol de Salão Amador de Famalicão (AFSA) também já se pronunciou sobre este acontecimento.

Pode ler o comunicado aqui.