A direção da Associação Desportiva Oliveirense, emitiu um comunicado, na manhã deste sábado, de forma a clarificar a comunidade em relação às dificuldades económicas da A.D.Oliveirense Futebol SAD que estão a afetar a equipa sénior de Oliveira Santa Maria.

No documento, divulgado na rede social facebook, a direção desta associação desportiva confirma que estão a ser feitos vários esforços com o objetivo de liquidar as dívidas para com os atletas e funcionários contratados pela SAD.

A situação é de facto lamentável, no entanto, continuamos a acreditar na boa fé da SAD e do seu administrador que nos fez prova através de alguns documentos do seu empenho em resolver o atual impasse.

Comunicado da Direção da A.D. Oliveirense

Entretanto foi tornado público que as obras nos balneários da equipa sénior e no escritório da SAD foram suspensas, no mês passado, alegadamente, pelo mesmo motivo que leva ao protesto dos jogadores, a falta de liquidez da SAD.

Também nesse campo, e de forma a não limitar ainda mais o trabalho da equipa sénior, a direção da A.D. Oliveirense tem, na medida do possível, ajudado.

O clube tem disponibilizado balneários, água e gás à equipa sénior.

Comunicado da Direção da A.D. Oliveirense

Segundo fonte próxima do clube, a SAD precisa de várias dezenas de milhares de euros para liquidar todas as dívidas. Um problema que a direção acredita que poderá ser solucionado muito em breve.

Eles (SAD) garantem-nos que querem resolver o problema. Tem estado constantemente a fazer contactos para se arranjar o dinheiro e prometem soluções para os próximos dias.

Fonte próxima da direção da A.D.Oliveirense

O maior problema, e o foco da SAD, vai para a situação dramática vivida por alguns jogadores do plantel sénior, com famílias a milhares de quilómetros de distância e sem receber há vários meses, depois de terem feito uma série de investimentos para estarem ao serviço do clube de Oliveira Santa Maria. No caso de existir dinheiro para fazer face às dividas, deverão ser eles os primeiros a recebê-lo.

Já nesta manhã de sábado a equipa reuniu-se com o sindicato dos jogadores do futebol português, na sequência de ter sido tornado pública a vontade dos atletas faltarem ao jogo com o Santa Clara, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, devido às dificuldades económicas pelas quais estão a passar. O plantel admite voltar atrás na decisão se parte do que está em dívida for pago até quarta-feira.