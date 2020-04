A Cubata reabriu em parceria com a Camionete

A Cubata reabriu com a segurança devida para o servir como você merece e segundo as medidas impostas pela DGS.

Trabalha em regime de take away. As encomendas/reservas serão feitas por telefone e entregues no exterior do estabelecimento.

Todas as encomendas/reservas serão entregues no exterior de sua casa ou do seu local de trabalho, num raio de 3km, grátis nos menus propostos ou em encomendas superiores a 10 €.

O pagamento DEVE preferencialmente SER FEITO por MB ou MBWay.

Horário de segunda a sábado, das 12h às 14h e das 19h às 21h, e domingo, das 19h às 21h, encerra à quarta-feira.

DEVIDO ÀS NORMAS IMPLEMENTADAS NESTE ESTADO DE EMERGÊNCIA.

Tem ainda uma novidade, a Camionete junta-se à Cubata.

Estamos à vossa espera.

Façam as vossas encomendas pelo 935 585 484 / 914 385/437. Rua São Julião n.º53; 4760-384 Vila Nova de Famalicão

Fiquem em casa, cuidem de todos!!!