A corrida popular das Antoninas onde não falta o espírito de competição

O Grande Prémio de Atletismo Bernardino Machado é já um dos grandes acontecimentos desportivos das Festas Antoninas de Vila Nova de Famalicão. É cada vez mais uma corrida popular, de participação livre, mas que não deixa de ser competitiva, disputando-se nos escalões juniores, seniores e veteranos, masculinos e femininos, numa extensão de 10 quilómetros.

Organizada pelo Pelouro do Desporto da Câmara Municipal, com o apoio da Associação de Atletismo de Braga, a prova tem vindo a conquistar, de ano para ano, cada vez mais participantes, esperando-se que ultrapasse as mil pessoas nesta IX edição.

O Grande Prémio de Atletismo Bernardino Machado sai à rua no feriado de 10 de junho, pelas 10h00, com partida e chegada no Parque da Juventude (Rua Padre Benjamin Salgado), percorrendo cerca de duas dezenas de ruas em circuito urbano.

Este ano, a grande novidade é a organização de uma caminhada de 6 quilómetros. Nos dois casos a participação é livre, no entanto, sujeita a inscrição prévia que poderá ser feita online em www.abraga.pt ou através do site do município em www.vilanovadefamalicão.org até às 24h00 do dia 7 de junho. Às inscrições de última hora (até às 9h00 do dia 10) será aplicada uma taxa de cinco euros e só poderão efetuar-se no secretariado da prova no parque da Juventude.

Para o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, que costuma participar na prova como atleta “esta é uma corrida que está naturalmente imbuída do espírito festivo das Antoninas, mas que nem por isso deixa de ser competitiva e muito disputada”. Para o autarca é assim “uma excelente oportunidade de trazer para as festas do concelho os nossos atletas e associações desportivas, mas também toda a população que gosta da corrida, prestando ao mesmo tempo uma homenagem a uma das grandes figuras históricas do concelho, Bernardino Machado”.