A cidade sem carros arrancou sorrisos às pessoas

Houve muitos mais sorrisos do que o habitual e muitas expressões de contentamento. A cidade de Vila Nova de Famalicão viveu um dia diferente no último sábado, dia 22, com as principais ruas do centro urbano fechadas ao trânsito automóvel em virtude da comemoração do Dia Europeu sem Carros. Cerca de 60 parceiros do município animaram o centro de Famalicão e ajudaram a mostrar o quanto uma cidade mais humana pode ser mais convidativa e atrativa.

Dinamizado pelo pelouro da Mobilidade e Segurança Rodoviária, no âmbito do Festival Famalicão Visão 25, a iniciativa explorou novos modos de mobilidade suave e novas formas de ocupação e fruição do espaço público numa espécie de laboratório de ensaio para uma cidade mais amiga do ambiente e dos peões. Milhares de pessoas desfrutaram assim de um dia diferente em Vila Nova de Famalicão e a sensação de tranquilidade e de alegria era bem notória nos rostos dos transeuntes.

“O futuro terá que ser necessariamente diferente”, assinalou o Presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, lembrando que a Câmara Municipal tem em fase de concurso público um conjunto de obras relacionadas com o PEDU – Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), que vão ajudar a criar uma cidade mais amiga das pessoas e do ambiente.