A chuva está regresso até ao fim de semana.

Más notícias para quem está de férias: a chuva está de volta, pelo menos, até ao final da semana. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), nas regiões norte e centro é esperado céu geralmente muito nublado e períodos de chuva, em especial no litoral e a partir da tarde. O tempo chuvoso deverá manter-se até sexta-feira, 9 de agosto.

Mas, se as populações das regiões norte e centro devem ter o cuidado de sair de casa com chapéu de chuva e impermeável, no sul a história é bem diferente. Esta quarta-feira, 7 de agosto, as temperaturas máximas vão variar entre os 32 graus, em Beja, Évora e Santarém, e os 23, em Viana do Castelo. Além disso, estão três concelhos do distrito de Faro em risco máximo de incêndio: Alcoutim, Tavira e Castro Marim.

O IPMA colocou, ainda, os concelhos de São Brás de Alportel, Loulé, Silves e Portimão, do mesmo distrito, assim como Mértola e Almodôvar, no distrito de Beja, sobre aviso muito elevado.