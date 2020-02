A autonomia e flexibilização curricular em discussão

“Autonomia e Flexibilização Curricular: desafios educativos: o papel das autarquias e dos pais” é o tema da próxima ação do Ciclo de Conferências em Educação, que vai decorrer a 19 fevereiro, pelas 21 horas, no auditório da CESPU, em Vila Nova de Famalicão. A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição em www.famalicaoeducativo.pt.

A reflexão é orientada por Ariana Cosme, doutorada em Ciências da Educação pela Universidade do Porto, professora na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação na mesma universidade onde coordena mestrados, cursos de pós-graduação e formação contínua de professores e integra a coordenação do Observatório de Vida nas Escolas e do Programa de Mentoria.

O Ciclo de Conferências em Educação é uma organização do município de Vila Nova de Famalicão, em parceria com a Associação Famalicão em Transição, Federação Concelhia das Associações de Pais de Famalicão e o Centro de Formação de Associação de Escolas de Vila Nova de Famalicão.