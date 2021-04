A 19 de abril há uma nova etapa de desconfinamento que pode não ser para todos os concelhos

Na terceira etapa do plano de desconfinamento, que arranca a 19 de abril, espera-se a implementação de confinamentos em alguns concelhos, com maior número de infetados pela covid-19 por cem mil habitantes. Famalicão não está neste conjunto de concelhos com mais de 120 casos por cem mil habitantes.

Mas, recorde-se que os concelhos vizinhos também contam para esta avaliação. Portanto, os concelhos limítrofes a Famalicão podem influenciar a decisão de não desconfinar.

A 19 de abril estão previstas a retomada das aulas presenciais para o ensino secundário, a reabertura de cinemas, teatros, auditórios, salas de espetáculos, lojas do cidadão, todas as lojas e centros comerciais, restaurantes, cafés, até às 22 horas em dias de semana e 13 horas aos fins de semana e feriados.

Ainda neste dia está previsto que sejam retomadas todas as modalidades desportivas de médio risco, as atividades físicas ao ar livre até 6 pessoas e ginásios sem aulas de grupo, os eventos exteriores com diminuição de lotação e também os casamentos batizados com 25% de lotação.