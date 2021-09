A 11 de setembro, Famalicão é a capital mundial da dança

A Gindança – Associação de Ginástica e Dança de Famalicão realiza, a 11 de setembro, no Pavilhão Municipal, a sétima edição do “Famalicão Dança®”. Em 2020 o projeto teve uma pausa forçada em virtude da pandemia Covid-19 e este ano a Federação Mundial de Dança Desportiva atribuiu a Taça do Mundo de Latinas no escalão absoluto, adultos.

A Federação Portuguesa de Dança Desportiva, que teve o seu calendário reformulado, atribuiu à Gindança a 3ª prova do Circuito Nacional.

«Com o nosso evento Vila Nova de Famalicão assume destaque trazendo até si pares de muitos países e de todos os pontos do nosso país», assume a organização.

Desde o início do “Famalicão Dança®”, em 2014, «temos vindo a crescer e a desenvolver um trabalho de evolução da dança desportiva em Portugal. Temos dado um contributo constante ao promover provas inéditas em Portugal e, de forma regular, desde o início, temos trazido para Portugal algumas das provas mais importantes da Federação Mundial que atribuem títulos desportivos».

A importância e visibilidade desta prova «tem sido cada vez maior. Transformamos o Pavilhão Municipal num grande salão de baile ao nível dos melhores espaços do Mundo».