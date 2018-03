9º Encontro de Antigos Alunos, Funcionários e Amigos do Externato Delfim Ferreira

Antigos alunos, funcionários e amigos do Externato Delfim Ferreira de Riba de Ave reúnem-se no dia 17 de março em mais um encontro anual.

O programa do 9º encontro começa com uma Missa, às 18h00, na Igrega de Riba de Ave e no final realiza-se um jantar de confraternização e celebração do 15º aniversário da AAAEDF, no Hotel Cidnay, a partir das 20h00.

O encontro conta ainda com a apresentação do livro “A Outra Alma do Espelho” de Alvim Barroso, com a presença do autor e uma homenagem a Aurélio Fernando (1928-2016), fundador do Colégio.

Inscrições até 14 de março, no Externato; pelo mail jcarlospereira1@gmail.com ou ainda através do telefone 919653217.