900 mil euros para 30 instituições sociais do concelho

Desde o início do ano, a Câmara Municipal de Famalicão apoiou 30 instituições sociais do concelho no valor total de 900 mil euros. São instituições ligadas ao apoio a idosos, a crianças, aos mais desfavorecidos, a fábricas da igreja, etc.

Só na última reunião do executivo municipal, da semana passada, a autarquia aprovou sete propostas para a atribuição de apoio a instituições, no valor total de 213 mil euros. Destacam-se o Centro Social e Paroquial de Avidos, para as obras de ampliação da valência do lar de idosos, e a Fábrica da Igreja de São Cosme do Vale, para as obras de restauro do Centro Pastoral e Paroquial.

Para o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, «são associações que têm vindo a desenvolver um trabalho muito importante na sociedade famalicense, representando, muitas vezes, um porto de abrigo para quem mais precisa».