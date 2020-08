89º Aniversário do F.C.Famalicão: Mensagens de Jorge Silva e Miguel Ribeiro

O Futebol Clube de Famalicão assinala, esta sexta-feira, 89 anos de existência.

Confira as mensagens que o Presidente da Direção, Jorge Silva, e Presidente da SAD, Miguel Ribeiro, deixaram nesta data especial.

Abre-se hoje o 89.º capítulo do nosso Amor de Perdição. O Futebol Clube de Famalicão e todos os famalicenses estão de parabéns pela celebração de mais um aniversário de um clube que, diariamente, nos faz encher o coração de orgulho.

Um novo capítulo que se prepara para começar a ser escrito após uma temporada inesquecível. No entanto, a ambição que nos caracteriza faz-nos projetar um futuro ainda mais risonho e entusiasmante. Mais e melhores desafios irão surgir e para eles pretendemos responder ao nível que já habituamos os nossos adeptos. A raça e paixão que caracterizam as nossas gentes são uma das vitaminas para que, jornada após jornada, a nossa equipa encare os adversários com a firme vontade de corresponder aos anseios de quem nos acompanha para todo o lado.

Não obstante as privações a que estamos sujeitos nos tempos mais recentes, é clara a convicção de que continuamos a representar uma vasta legião de pessoas. Todas elas apaixonadas por um clube que deseja cimentar a sua posição no futebol português e de manter intactos os desígnios de honrar quem nos apoia.

Parabéns Futebol Clube de Famalicão

Miguel Ribeiro

Presidente da SAD

A nossa História completa-se hoje com 89 anos. Na memória de todos estão bem presentes os feitos de um ano de grandes concretizações! A melhor classificação de sempre no principal escalão do futebol português, a subida histórica à primeira divisão nacional de futebol feminino, os resultados ímpares das nossas equipas de formação nos campeonatos nacionais. De todos escutamos e lemos elogios rasgados, páginas de orgulho e de um Amor de Perdição que se mostrou ao País. Um ano de vida memorável, onde expressamos o orgulho de ser do Vila Nova. Na minha memória, muitas vezes recordei uma expressão partilhada na celebração de 2015: o Sonho não acaba aqui! E esta memória continua a guiar-nos. Hoje é dia de olhar para o que está para trás, recordar todos os que nos fizeram ser em 89 anos de vida, agradecendo a dedicação e a construção diária do Futebol Clube de Famalicão. Hoje é também tempo de olhar para o futuro.

Ao longo dos anos fomos construindo um património incalculável: os nossos sócios. Trabalhamos na atualização dos registos ao longo do último ano, criando plataformas para uma ligação mais próxima. Orgulhosamente constatamos que somos cada vez mais, numa afirmação de quem somos! Todos temos presente o que 2020 nos tirou. A presença no estádio, o recolhimento forçado, a perda que a todos afetou… Mas também aqui soubemos trazer ao de cima os laços, os afetos e, mesmo à distância, soubemos ser solidários, soubemos estar do lado dos nossos, e transportar a nossa bandeira. Nunca nos sentimos sós. O sonho não acaba aqui. Os sonhos nunca acabam. É deles que partimos para novos desafios e novas viagens. No ano que agora começa vamos ver concretizada a segunda fase da Academia FC Famalicão – que saudade aquelas paredes e corredores sentem da azáfama diária das centenas que ali todos os dias sonham – espaço de formação desportiva das crianças e jovens do concelho de Famalicão. Com dois novos campos, mais de 1300m2 de estruturas de apoio, com gabinetes técnicos e espaços de balneários e zonas de lazer para todos os atletas, vamos dispor de mais e melhores condições para o desenvolvimento desportivo de toda a formação. É aqui que também vamos acompanhar o crescimento do futebol feminino, pela primeira vez na primeira divisão nacional, mas também com equipas de formação de base, que permitam às meninas construírem o seu sonho. Continuamos a trabalhar a pensar neste futuro, de gerações, a quem queremos transmitir o espírito do Vila Nova, honrando quem nos contruiu, desde 1931!

Parabéns Futebol Clube de Famalicão!

Jorge Silva

Presidente FC Famalicão