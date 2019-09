O principal investidor do FC Famalicão aumentou a sua participação na SAD. A Quantum Pacific Group passou de 51% para 85% do capital social da SAD. Os restantes 15% continuam na posse do Futebol Clube de Famalicão.

Segundo um comunicado do clube, o grupo liderado por Mr. Ofer está entusiasmado com o projeto da SAD.

Outra novidade é que Miguel Ribeiro passa a ser o novo presidente da sociedade anónima; já Amit Singh é o novo administrador executivo e Jorge Silva continua presidente do clube e administrador não executivo da SAD.

O presidente do Clube, Jorge Silva, diz que este aumento de participação deve ser encarado com naturalidade. «O reforço da participação da Quantum Pacific Group na SAD estava previsto entre as partes com a subida à I Liga. Esta é mais uma forma de fortalecer a parceria que efetivámos há um ano e que nos permitiu alcançar o sucesso desportivo tão desejado por todos os sócios e adeptos», esclarece Jorge Silva.

Estamos a dar continuidade aos pergaminhos que caracterizam o FC Famalicão. Aquando da entrada da Quantum Pacific Group na SAD, definimos a intenção de contribuir para o crescimento do FC Famalicão. Esta é uma parceria que está a conseguir deixar marca no futebol português. A ambição que demonstramos desde a nossa entrada é transversal à paixão que os nossos adeptos nutrem pelo clube. Foi este contexto que motivou a Quantum Pacific Group a alargar a sua posição na SAD do FC Famalicão

Miguel Ribeiro – Presidente da SAD

O representante da Quantum Pacific Group, Amit Singh, explica que «o FC Famalicão é, de facto, um clube de dimensão elevada e que reúne todas as condições para continuar a afirmar-se no futebol português. A paixão dos adeptos é contagiante e os momentos vividos ao longo da última temporada comprovaram que a nossa aposta não poderia ter sido mais acertada», referiu Amit Singh, elogiando a competência de quem dirige este projeto.