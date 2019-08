7º Torneio Internacional Cidade de Famalicão de Xadrez

Decorreu, dos dias 28 de julho a 3 de agosto, na Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco-Vila Nova de Famalicão, o VII Torneio Internacional Cidade de Famalicão, organizado pelo Clube de Xadrez A2D, contando com o apoio da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Didáxis, Cooperativa de Ensino da Didáxis, Associação Académica da Didáxis, Associação de Xadrez do Distrito de Braga, Federação Portuguesa de Xadrez e Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão. O Diretor do Torneio foi Mário Oliveira, Coordenador do CX A2D, e a arbitragem foi chefiada pelo Árbitro Internacional Eduardo Viana, coadjuvado pelo Árbitro Internacional Paulo Rocha e pelo Árbitro Nacional Carlos Dias, Presidente da AXDB, a quem foi atribuída uma norma de Árbitro FIDE.

Este Torneio Internacional contou com a participação de 98 atletas, representantes de 10 países entre os quais 18 eram Mestres de Xadrez.

O grande vencedor foi o Grande Mestre de Xadrez arménio Karen Grygorian, cabeça de série n.º1, que alcançou 9 pontos em 9 jogos e um prémio monetário de 1000 euros! Com uma performance 100% vitoriosa foi estabelecido em Vila Nova de Famalicão o RECORDE DO MUNDO no que diz respeito à performance de Elo, isto é, ranking da FIDE de 3103 de Elo. O anterior RECORD pertencia ao atual Vice-Campeão Mundial, GM americano Fabio Caruana, que em 2014 alcançou uma performance de Elo 3098 na Sinquefield Cup (Estados Unidos da América).

Em 2.º e 3.º lugares classificaram-se o GM canadiano Kevin Spragett (7,5 pontos e 750 euros de prémio monetário) e o GM cubano Lelys Martinez (7 pontos e 500 euros de prémio monetário), respetivamente.