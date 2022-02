Liga muda árbitro do Sporting-Famalicão devido a covid-19

No primeiro jogo das meias-finais da Taça da Liga, disputado na tarde desta quarta-feira, o FC Famalicão foi perder, 1-0, a Lisboa, diante do Benfica. O único golo do encontro foi apontado decorria o minuto 36 da primeira parte, por Cloé Lacasse.

Numa partida muito competitiva e com poucas oportunidades – com as famalicenses a jogarem melhor na segunda parte – valeu às benfiquistas o golo apontado na primeira metade do desafio, vantagem que deixa tudo em aberto para o segundo encontro, agora na Academia do FC Famalicão, agendado para o dia 9 de março, às 15 horas.