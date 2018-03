Famalicão tem oito na corrida pel´ ´“O Minhoto”

Estão definidos os três finalistas, nas diferentes categorias, da vigésima primeira edição d´“O Minhoto” Troféus Desportivos. Na corrida aos troféus há cinco atletas, dois clubes e um treinador famalicenses.

Ana Rita Rego, da Jing-She Associação Desportiva de Wushu Kung Fu de Vila Nova de Famalicão, e Sofia Oliveira, do Clube Desportivo de Guimarães (Kickboxing) e Vitória Sport Clube (Boxe), em Artes Marciais; Juliana Sousa, FC Vermoim, futsal; Beatriz Martins, do Grupo Desportivo de Natação; Carina Moura, do Académico Voleibol Clube; João Marques, treinador de futebol; Clube de Xadrez da Didáxis e Atlético Voleibol Clube, Grande Prémio do Júri Coletivo, são os atletas e clubes famalicenses que estão na corrida por este troféu. João Pinheiro, árbitro de futebol, que integra o Núcleo de Árbitros de VN Famalicão, está na luta pelo prémio de melhor árbitro.

O anúncio dos vencedores, nas várias áreas, acontece na noite do dia 19 de março, no Centro de Estágios de Melgaço.

Durante a gala serão homenageados 20 atletas que se sagraram campeões do mundo ou da europa na última época desportiva, e entregues 27 troféus, num total de 83 nomeados oriundos da maioria dos concelhos da região Minho. Além dos atletas a premiar nas diferentes modalidades, são ainda contemplados “árbitro”, “dirigente”, “treinador”, “evento desportivo”, “clube desporto escolar” e “clube fomento desporto jovem”; bem como “revelação”, “consagração”, “grande prémio do júri individual” e “grande prémio do júri coletivo”.

Recorde-se que “O Minhoto” premeia publicamente o mérito de todos os envolvidos no fenómeno desportivo da região.