50 anos em exposição

De 13 de junho a 13 de setembro, a Casa do Território, no Parque da Devesa, recebe a Exposição: “Rotary – 50 anos em Famalicão”.

Esta mostra, inserida no programa comemorativo do cinquentenário do Rotary Club de V. N. de Famalicão, está aberta à comunidade que queira conhecer melhor este clube e todo o seu percurso ao longo deste meio século.

Será uma oportunidade para conhecer melhor o movimento rotário, implantado em mais de 200 países, e testemunhar o percurso deste clube rotário famalicense desde 1970 até ao momento presente.