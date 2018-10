5.ª Meia Maratona de Famalicão com inscrições abertas

Já abriram as inscrições para a quinta edição da Meia e Mini Maratona de Vila Nova de Famalicão.

Organizada pelo quinto ano consecutivo pela Runporto com o apoio da Câmara Municipal e da Associação de Atletismo de Braga, a prova vai ter lugar na manhã do dia 25 de novembro, domingo, e contará com a realização de uma corrida cronometrada de 21 quilómetros e de uma caminhada de 6 quilómetros sem fins competitivos, ambas com partida da Avenida do Brasil e chegada no Parque de Estacionamento da Casa do Território, no Parque da Devesa.

As inscrições já decorrem online, no site da Runporto, em www.runporto.com, e nas lojas Sport Zone do grande Porto. Até ao dia 31 de outubro têm o custo de 10 euros, de 12 euros para as inscrições efetuadas entre os dias 1 e 20 de novembro, e de 15 euros para as inscrições de última hora, no dia 24 de novembro, na Casa do Território. Já para a Mini Maratona, até dia 31 de outubro a inscrição tem o custo de 3 euros, de 1 a 20 de novembro tem o custo de 5 euros, valor que aumenta para 8 euros para as inscrições de última hora, no dia 24 de novembro, na Casa do Território.

Refira-se ainda que o regulamento da prova já se encontra disponível para consulta no site da Runporto.

Meia Maratona

Partida: Av. Brasil, retorno, Av. Brasil, Rotunda Moutados (acesso variante), Av. Carlos Bacelar, Rotunda Bernardino Machado, Av. Narciso Ferreira, Rua São João de Deus, Rua Adriano Pinto Basto, Av. 25 de Abril, retorno, Av. 25 de Abril, Av. Narciso Ferreira, Av. Marechal Humberto Delgado, retorno, Av. Marechal Humberto Delgado, Rotunda Bernardino Machado, Av. Brasil, EN 206 Famalicão/Guimarães, Av. Tomás Pereira, EN 309 Famalicão/Braga, Av. Pe. Manuel Costa Rego (Vale S. Martinho), Av. Tibães e Av. Central (Vale S. Cosme), Av. Principal (Telhado), retorno, Av. Principal (Telhado), Av. Tibães e Av. Central (Vale S. Cosme), Av. Pe. Manuel Costa Rego (Vale S. Martinho), Av. Tomás Pereira, EN 309 Famalicão/Braga, Av. Brasil, Rua Fernando Mesquita, Parque de Estacionamento Casa do Território: Meta

Mini Maratona

Partida: Av. Brasil, retorno, Av. Brasil, Rotunda Moutados (acesso variante), Av. Carlos Bacelar, Rotunda Bernardino Machado, Av. Narciso Ferreira, Rua São João de Deus, Rua Adriano Pinto Basto, Av. 25 de Abril, retorno, Av. 25 de Abril, Av. Narciso Ferreira, Av. Marechal Humberto Delgado, retorno, Av. Marechal Humberto Delgado, Rotunda Bernardino Machado, Av. Brasil, Rua Fernando Mesquita, Parque de Estacionamento Casa do Território: Meta