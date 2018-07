5.ª edição do Urban Youth arranca esta sexta feira

Antas é a próxima freguesia famalicense a estar na mira do “Urban Youth”, o projeto de intervenção urbana criado pela Câmara Municipal, através da Casa da Juventude, em parceria com o centro artístico “A Casa ao Lado”, com o objetivo de valorizar o espaço urbano do concelho através de intervenções artísticas, com recurso a técnicas como grafite e azulejaria.

A quinta sessão da iniciativa arranca esta, sexta-feira. No total, o Urban Youth levou já mais de meia centena de jovens do concelho a deixar a sua marca em murais de arte urbana em espaços públicos de Famalicão, Requião, Jesufrei e Bairro.

Esta nova sessão do Urban Youth vai prolongar-se durante o mês de agosto. A primeira e única sessão teórica decorre esta sexta-feira na Casa da Juventude. As sessões práticas decorrerão já no terreno, em Antas, nos dias 30 de julho, 1, 3, 6, 8, 10, 13, 14 e 17 de agosto entre as 10h00 e as 13h00. A formação estará a cargo de Ricardo Miranda e Joana Brito, coordenadores do centro artístico “A Casa ao Lado”.