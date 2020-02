42 anos depois Infarmed ordena encerramento do Posto de Medicamentos de Requião

Encerra na próxima semana, depois de mais de 40 ao serviço da população, o Posto de Medicamente da freguesia de Requião, em Vila Nova de Famalicão.

A notícia foi avançada esta segunda-feira, pela Farmácia Marinho, estabelecimento que estava a cargo deste posto, localizado na Alameda do Mosteiro, nas proximidades do posto de saúde.

Apesar de várias tentativas de transformar o Posto de Medicamentos em Farmácia, junto do INFARMED, fomos confrontados com a decisão final por parte desta entidade, de proceder ao seu encerramento, o que lamentamos profundamente.

Comunicado Farmácia Marinho

Atualmente, os postos de medicamentos podem ser instalados em locais onde não exista uma farmácia ou posto farmacêutico móvel a menos de 2 km em linha reta. Esta medida do Infarmed deverá estar relacionada com a existência de uma farmácia dentro do raio estipulado por esta entidade.