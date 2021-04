4 dicas de empreendedorismo que vão valorizar as empresas portuguesas

E, talvez, levar a sua empresa para um novo nível!

Ter uma empresa não é tarefa fácil. Existe sempre trabalho para fazer, tanto em empresas recentes como em empresas já estabilizadas no seu mercado. E, se tem uma empresa, acreditamos que entenda o que queremos dizer.

No meio de toda a correria, valorizar a empresa é importante e nunca se deve esquecer de ter esta valorização em mente. Pensando na mesma, deixamos 4 dicas de empreendedorismo que, certamente, farão toda a diferença no seu negócio.

4 dicas para valorizar a sua empresa

1. Ter em mente as tendências atuais

Se quer que a sua empresa sobressaia, deve ter em conta as tendências que se encontram em alta na atualidade. Sempre que fizer sentido, a empresa deve incorporar as tendências e reinventar-se.

Uma das tendências atuais e que, inclusivamente, afeta a escolha dos consumidores é o ser amigo do ambiente. Muitas empresas estão, por exemplo, a deixar de lado os documentos físicos e a usarem opções digitais, de modo a poupar papel.

E não são só pequenas empresas que estão a fazer essa mudança, mas também empresas ou negócios de maior escala, como supermercados ou lojas de diferentes áreas. A página do catálogo Ikea é um excelente exemplo, pois o consumidor tem acesso a todos os folhetos repletos de promoções, sem que seja gasto papel para tal.

Ter atenção às tendências atuais irá valorizar a sua empresa e destacá-la das restantes existentes no seu mercado de atuação.

2. Investir em tecnologia

O uso de novas tendências tecnológicas irá facilitar – e muito! – a otimização de processos dentro da empresa e a relação com os consumidores.

Mas de que tecnologias estamos a falar? Algumas das que merecem destaque são:

Internet das coisas (IoT);

(IoT); Realidade aumentada ;

; Impressão 3D ;

; Blockchain ;

; Uso de drones ;

; E muito mais!

Pode saber mais sobre estas tecnologias e o porquê de serem excelentes investimentos para o seu negócio, neste conteúdo.

3. Não faça tudo sozinho

Esta é uma dica de empreendedorismo que muitos demoram a colocar em prática, por diversas razões. Mas colocando essas razões de lado, não fazer sozinho irá levar a um crescimento mais rápido das empresas portuguesas.

Isso pode significar contratar um profissional, candidatar-se a apoios para empreendedores, fazer parcerias com outras empresas ou profissionais e muito mais.

A nível de apoios financeiros, informe-se junto da Câmara Municipal da sua região, pois pode encontrar o que precisa. Outros apoios ao empreendedorismo são o Ninhos de empresas, a ANJE, o IEFP ou o Portugal 2020.

Claro que, com os apoios, conseguirá investir na sua empresa, fazendo-a crescer mais depressa.

4. Abraçar o digital

Lá se foram os tempos em que era possível manter um negócio – e destacar-se – usando, apenas, métodos tradicionais. O digital chegou para ficar, portanto o melhor que as empresas podem fazer é abraçar este método e reinventar o negócio.

Ter um website na internet, manter as redes sociais atualizadas ou valorizar os consumidores – respondendo a comentários – são apenas alguns dos passos essenciais. Lembrando que, atualmente, a presença online pode determinar o sucesso de um negócio.

Mas a dica número 1 é abraçar as adversidades!

É certo que as dicas acima vão valorizar o seu negócio, mas não ficamos por aí!

Além de estarem atentos às tendências, investirem em tecnologia e abraçarem o digital, os empresários também devem estudar e ler com frequência, criar uma rede de contactos ou investir em novas skills que, indiretamente, vão valorizar a empresa a longo prazo.

No entanto, a dica de empreendedorismo número 1 e que vai influenciar a empresa de forma positiva é abraçar as adversidades, ao invés de remar contra elas. As adversidades podem – e devem – ser vistas como oportunidades de melhoria.

Não precisamos de ir muito longe, a pandemia tem afetado as empresas portuguesas, o que constituiu uma enorme adversidade para muitos negócios. Os pequenos e novos negócios tiveram de usar o digital para manterem as portas abertas, com entregas ao domicílio.

Embora seja um momento de maior stress, abraçar as adversidades pode levar as empresas portuguesas a um novo nível!

Use as dicas acima e valorize a sua empresa para se destacar das restantes que se encontram no mercado português.