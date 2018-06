4 atletas do CCDR medalhados no Olímpico Jovem Nacional

Na 36ª edição do Torneio Olímpico Jovem, os jovens atletas Clube de Cultura e Desporto de Ribeirão, a representar a Associação de Atletismo de Braga, evidenciaram, uma vez mais toda a sua qualidade e conquistaram um total de 7 medalhas, nesta que é a competição mais importante para os escalões de iniciados e juvenis.

Destaque para Gabriel Maia (iniciado), que se sagrou Campeão Nacional nos 80 metros (9.71s) e na estafeta de 4×80 metros (36.62s).

Francisco Costa, também do escalão de iniciados sagrou-se Vice-Campeão Nacional nos 100 metros barreiras (alcançando um novo recorde regional, com 14.18s) e Campeão Nacional na estafeta de 4×80 metros. Na prova de salto em comprimento registou um meritório 4º lugar, com um salto de 6.08m.

Na estafeta de 4×80 metros, os jovens atletas do CCDR tiveram um desempenho relevante para o resultado final, que culminou com um novo recorde regional.

Nos 100 metros femininos, a atleta juvenil Maria João Barbosa, com 12.22s, sagrou-se Vice-Campeã Nacional, chegando ao lugar mais alto do pódio na estafeta de 4×100 metros, com um novo recorde regional de juvenis e juniores de 48.61s.

Pedro Matos (juvenil) sagrou-se Vice-Campeão Nacional nos 110 metros barreiras, com o tempo de 14.85s. Na prova de salto em comprimento, teve um registo de 6.18m.

Na prova de 2000 metros obstáculos, José Moreira foi 5º classificado, com 6 25,93m. Nos 3000 metros registou o tempo de 9 23.64m.

Alessandra Silva, atleta iniciada classificou-se no 7º lugar, nos 80 metros, com o tempo de 10.74s e na prova de salto em altura, o juvenil Pedro Juncal saltou 1.67m.

A prestação dos atletas do CCDR foi importante para uma classificação geral da Associação de Atletismo de Braga no 6º lugar, entre 20 associação participantes.

Pedro Rodrigues e André Couto, também atletas do CCDR, fizeram parte da seleção do Desporto Escolar e estiveram em bom plano nas provas de 100 metros barreiras, 80 metros e salto em comprimento.