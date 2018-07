35ª Feira de Artesanato e Gastronomia de Vila Nova de Famalicão

PROGRAMA

31 de Agosto a 09 de Setembro

Dia 31 de Agosto – SEXTA

18h00 Inauguração com arruada pela BANDA DE MÚSICA DE RIBA D’AVE

21h30 Concerto pela BANDA DE MÚSICA RIBA D’AVE

22h30 CHULADA DA PONTE VELHA (Santo Tirso)

Dia 01 de Setembro – SÁBADO

16h00 Tarde de Folclore: RANCHO FOLCLÓRICO DA NOVO RUMO, Associação de

Professores de Vila Nova de Famalicão e GRUPO FOLCLÓRICO DE NINE

21h30 Grupo FOLC 5 (Joane)

22h30 ÚS SAI DE GATAS (Miranda do Corvo)

Dia 02 de Setembro – DOMINGO

16h00 Tarde Popular:

Arruada de Concertinas: ESCOLA DE CONCERTINAS DA ASS. CULT. DESP. S. MARTINHO DE BRUFE

e ASSOCIAÇÂO DE CONCERTINAS MONTE SANTO ANDRÉ (Arnoso Santa Eulália)

Cantares ao Desafio p/ ASSOCIAÇAO DE TOCADORES E CANTADORES AO DESAFIO FAMALICENSE

21h30 BANDA FAMMASHOW

Dia 03 de Setembro – SEGUNDA

21h30 HELENA FERNANDES com Banda Jazz

22h30 BANDA MEDUSA (Fradelos)

Dia 04 de Setembro – TERÇA

22h30 AUGUSTO CANÁRIO & AMIGOS

Dia 05 de Setembro – QUARTA

22h30 RONDA DOS QUATRO CAMINHOS

Dia 06 de Setembro – QUINTA

14h30 Tarde Sénior

CONJUNTO TÍPICO OS LUSITANOS DE NINE

22h00 PIRUKA

Dia 07 de Setembro – SEXTA

21h30 CHARLES BAND DICKENS (VNF)

22h30 ROSAMATE (Pedome)

Dia 08 de Setembro – SÁBADO

16h00 Tarde de Folclore:

GRUPO FOLCLÓRICO SANTA LEOCÁDIA DE FRADELOS

RANCHO FOLCLÓRICO DA CASA DO POVO DE RUIVÃES

21H30 Projeto Cultural VOZES DO MINHO

Projeto Polifónico de Temas Etnográficos e Populares Portugueses

Com a participação de vozes de grupos de 5 concelhos (Viana, Braga, Famalicão, Vila Verde e Ponte de Lima)

22h30 – COSTINHA

Dia 09 de Setembro – DOMINGO

16h00 Tarde de Folclore:

GRUPO INFANTIL E JUVENIL DANÇAS E CANTARES DE JOANE

GRUPO FOLCLÓRICO DANÇAS E CANTARES JOANE

18h00 Danças Urbanas:

CASA DO POVO DE RIBEIRÃO

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DAS LAMEIRAS

20h30 Noite de Fado

Participação: CARINA SILVA e PATRÍCIA COSTA