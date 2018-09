3 Horas BTT de Famalicão dão a conhecer este sábado o campeão do Troféu Urban Race

Depois de já ter passado por cinco cidades do Norte do país, a sexta e última prova do Troféu Urban Race disputa-se este sábado, 15 de setembro, em Vila Nova de Famalicão, com a realização das 3 Horas BTT de Famalicão.

A competição, organizada pela Associação Amigos do Pedal com o apoio da Câmara Municipal de Famalicão, vai dar a conhecer o vencedor do Troféu, que tem no concelho famalicense a sua “Prova Joker”, ou seja, a pontuação é a dobrar.

Até ao momento, as 3 Horas BTT de Famalicão têm já confirmada a presença de mais de meio milhar de participantes.

Com um percurso em circuito de cerca de cinco quilómetros, esta prova de resistência noturna, que é uma das mais credenciadas do calendário nacional do BTT, irá ter como cenário o perímetro urbano de Vila Nova de Famalicão, percorrendo ruas, parques e praças à volta da cidade.

A solo ou em equipa, o desafio consiste em dar o maior número de voltas ao circuito nas três horas de duração da competição.

O início da prova está marcado para as 21h00 e terá como ponto de partida os Paços do Concelho de Famalicão.

Recorde-se que as 3 Horas BTT Famalicão, que vão já na sua quinta edição, é uma das várias competições organizadas pela Associação Amigos do Pedal, tal como o Duatlo de Famalicão e as 24 Horas BTT de Famalicão.

Já a organização do Troféu Urban Race é da responsabilidade das associações responsáveis pelos eventos que dele fazem parte. O Troféu conta ainda com o apoio do Turismo do Porto e Norte de Portugal e já passou pelas cidades de Guimarães, Braga, Trofa, Cabeceiras de Basto e Barcelos.