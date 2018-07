271 jovens envolvidos nos Tempos de Aventura 2018

Foram 271 os jovens que integraram os Tempos de Aventura 2018 (TA2018). Divididos em 5 polos, distribuídos pelas Lameiras e Casa das Ideias (em Antas), Cal e Bétulas (em Calendário), e ainda na Escola de Meães (em Esmeriz), foram 4 as semanas em que jovens de todo o concelho de Famalicão, de todas proveniências, etnias e culturas experimentaram a “Escola do Saber Ser” (tema dos TA2018).

Numa parceria alargada entre o Programa Erasmus +, através do projeto Method, do Município de Famalicão, através do Programa Acompanhar, da PASEC, na coordenação pedagógica das atividades, e ainda através dos parceiros envolvidos no Projeto Eurobairro, o programa de férias TA2018 consistiu na implementação de Aceleradores de Capacitação com base em atividades de educação não formal que visavam promover as competências sociais do “saber ser”, “saber fazer”, “saber estar” e “saber aprender”.

Tendo como pano de fundo a Pedagogia Participativa e Colaborativa, as atividades incluíram intercâmbios internacionais com os parceiros do Projeto Method, nomeadamente com jovens da Cooperativa TOTEM de Itália. Tiveram ainda uma grande componente de Educação Ambiental aproveitando o potencial do Parque da Devesa em Famalicão. Fizeram ainda parte do programa visita a inúmeros museus e a promoção de projetos de investigação-ação dobre que escola deveríamos ter e as várias formas que esta deveria assumir. Esta atividade em concreto terminou com um debate com o Vereador da Educação do Município de Famalicão, Leonel Rocha.

Por semana estiveram envolvidos 123 crianças e jovens, num total de 271 jovens diferentes com idades compreendidas entre os 6 e os 21 anos. Foram mais de 700 horas de atividades de educação não formal, 14 animadores envolvidos e 29 tutores de pares, jovens líderes da sua comunidade que serviram de facilitadores das várias dinâmicas de interação ao longo dos 20 dias de atividades. As atividades terminam com um Campo de Capacitação, onde todos os envolvidos, ao longo de quatro dias partilham os saberes acumulados através do seu desenho de projeto de vida pessoal.