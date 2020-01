O distrito de Braga registou, de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019, 36 mortes nas estradas, mais 8 do que no ano de 2018. Os dados constam no relatório da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

De acordo com o relatório da ANSR, Porto é o distrito que registou mais mortes (55), seguido de Lisboa (47), Braga (36), Aveiro (36) e Faro (36).