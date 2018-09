15 mil passaram pela Feira Rural de Joane

Grande adesão de público na 10ª edição da Feira Rural de Joane. Foram cerca de 15.000 pessoas que visitaram o evento, que decorreu no Parque da Ribeira na Vila de Joane.

A recriação de um mercado à moda antiga, contou com a presença de 15 grupos de folclore, dos concelhos de V.N.Famalicão, Guimarães, Braga, Viana do Castelo, Santa Marta de Penaguião, Santa Maria da Feira e Oliveira de Azeméis, que trouxeram, nomeadamente, os seus produtos locais, os seus saberes e sabores tradicionais.

O folclore, as concertinas e os cavaquinhos animaram a Feira Rural de Joane, sendo na atuação do grupo SONS DO MINHO o momento com maior adesão de público, comemorando em festa a 10ª edição do certame.

A Feira Rural de Joane, é já um ponto obrigatório na agenda turística e cultural da região, sentindo-se o aumento da notoriedade e reconhecimento de edição para edição da Feira Rural, que integra o calendário de eventos do Município de V. N.Famalicão.

É organizada pelo Grupo Etnográfico Rusga de Joane, com o imprescindível apoio do Município de V.N.Famalicão e Junta de Freguesia de Joane, apoios esses que se deverão manter, garantindo assim, a continuidade e crescimento da Feira Rural nos próximos anos.