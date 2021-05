13 de Maio: Autoridades de saúde autorizam a presença de 7.500 peregrinos em Fátima

“A Peregrinação Internacional Aniversária de Maio volta a ser celebrada com peregrinos no Recinto de Oração, mas de forma ainda restrita, isto é, apenas poderão estar nas celebrações 7.500 peregrinos”, pode ler-se em nota divulgada pelo Santuário de Fátima.

De forma a garantir a segurança, vão ser aplicadas as “regras em vigor neste contexto de pandemia em todas as celebrações, como o uso obrigatório de máscara, o distanciamento físico e a higienização das mãos”.

O Santuário informou ainda que vão existir oito portas de entrada no recinto, “devidamente assinaladas, nos lados norte e sul”. “Nas entradas estarão acolhedores, com dispensadores de álcool gel, que indicarão os lugares para onde deverão seguir os peregrinos que se devem manter no mesmo sítio durante as celebrações. No interior do recinto haverá igualmente acolhedores para acompanhar os peregrinos. No total estarão envolvidos 80 pessoas entre funcionários do Santuário e voluntários, incluindo, desta vez, alunos do Colégio de São Miguel”.

