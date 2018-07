10 mil pessoas passaram pelo Laurus Nobilis

A quarta edição do festival de verão famalicense Laurus Nobilis, foi um sucesso.

Os Gregos Septic Flech como os suecos Dark Tranquillite, superaram todas as expectativas quer ao nível de publico, como de espectáculos, não esquecendo Crisix e os Mata Ratos, que actuaram pela primeira vez em Famalicão e vincaram bem a sua forte e energética presença levando as cerca de 3.000 pessoas que estavam no recinto da Arena do Rock , a um delírio quase incontrolável e as restante bandas que actuaram quer no Palco Porminho, com também no Palco Estrella Galicia.

Para José Aguiar, (coordenador geral do festival) o Laurus veio mesmo para ficar e fazer de Famalicão a Meca dos festivais de verão em Portugal.

A edição deste ano levou ao Louro cerca de 4.000 (festivaleiros) por dia, sendo que no primeiro dia do festival foi cerca de 2,000 na recepção ao campista)

Passaram na totalidade cerca de 10 mil festivaleiros pelo festival onde se destaca que a maior parte eram oriundos de todos os cantos do pais e um considerável numero de espanhois. Pois na Galiza o Laurus nobilis já começa a marcar pontos.