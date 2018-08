10.1, 11.1 e 12.1 , mais que uma turma : Nós ajudamos e tu?

No passado dia 26 de julho, o projeto “Nós ajudamos e tu” cumpriu com o prometido e entregou 1501,50 euros à ala de Pediatria do IPO do Porto que será usado para mobilar uma sala para pais e filhos poderem ter as suas refeições. Este dinheiro foi fruto de vários projetos realizados pela turma 12.1 da Escola Didáxis-Vale S. Cosme, nomeadamente uma Caminhada Solidária que envolveu a comunidade educativa no ano letivo transato, saldando-se num sucesso organizativo e participativo.

Este foi um momento importante para todos os alunos da turma 12.1, em especial para as três alunas que se dirigiram ao local, Ana Rita Borges, Beatriz Guimarães e Joana Mendes, bem como, para os dois professores, Andrea Vilhena e Mário Oliveira, que as acompanharam. Foi um momento de partilha de algumas histórias e de conhecimento com o Dr. Mário Correia, diretor de comunicação do IPO do Porto, que certamente será muito útil para os alunos que estão numa fase fulcral em termos de decisões para as suas vidas futuras! Acima de tudo, foi um momento que fez com que todos crescessem, a vários níveis, e que permitiu ver realidades até então desconhecidas.