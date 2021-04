1 de Abril: Cristina Ferreira na Santa Catarina… afinal tudo não passou de uma brincadeira

Afinal Cristina Ferreira deverá continuar pela Malveira e não haverá interesse num terreno da Santa Catarina, em Calendário, Vila Nova de Famalicão, conforme noticiado pela Cidade Hoje ontem.

A notícia não passou de uma brincadeira de um de abril, contudo, não deixou de criar algum alvoroço nas redes sociais. Após a publicação do artigo, foram surgindo relatos que asseguravam a compra do terreno por parte de Cristina, tendo existido até um gabinete de arquitetura que garantiu estar com o projeto daquela obras.

Agora… 24 horas depois… podemos deixar claro que aquela foi a nossa notícia de 1 de abril, sendo que todas as outras que foram publicadas ao longo do dia são verdadeiras.