A √ļltima madrugada ficou marcada no norte do pa√≠s por uma forte trovoada que se prolongou at√© √†s primeiras horas do dia.

Nuno Vieira registou imagens impressionantes dos trov√Ķes em territ√≥rio famalicense e difundiu-as pela internet.

Os registos foram partilhadas pela p√°gina Meteo Tr√°s os Montes.