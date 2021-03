▷ Miguel Ribeiro e o difícil momento do FC Famalicão: «Nós vamos conseguir ficar nesta liga»

O penúltimo lugar na LIGA NOS traz muitas incertezas sobre o futuro do Famalicão na primeira liga, mas Miguel Ribeiro confia na manutenção.

O presidente da SAD famalicense, em entrevista a CIDADE HOJE, coloca no seu discurso a confiança como palavra chave para as 12 finais que faltam disputar no campeonato.

Sobre a escolha de Ivo Vieira para treinar a equipa nesta fase decisiva, o dirigente fala numa decisão «assertiva». Nesta entrevista, Miguel Ribeiro aborda o impacto que a pandemia teve no planeamento da época e da sintonia que há com Idan Ofer, proprietário da SAD do FC Famalicão.