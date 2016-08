O nadador famalicense venceu as eleições para a direção da Associação Portuguesa de Nadadores, denominada Nadadores Portugueses Associados. A tomada de posse da nova direção decorreu no passado dia 29 de março, nas piscinas municipais de Vila Nova de Famalicão.

Luís Vaz foi eleito presidente e representante de todos os nadadores portugueses e referiu que «é um orgulho enorme poder representar e defender» todos os seus pares. «É também – prosseguiu – uma enorme responsabilidade para a qual acredito estar ao nível e comprometo-me a trabalhar para lhes dar o merecido reconhecimento, ajudando-os a projetarem-se para patamares de excelência».

Enquanto líder desta associação, «irei fazer a ponte entre os atletas e a Federação Portuguesa, fazendo com que os problemas e as vontades dos nadadores sejam ouvidas, reconhecidas e ultrapassadas». Para que isso aconteça, Luís Vaz diz ter uma lista sólida e coesa, «formada por um extraordinário conjunto de nadadores de todo o país, com vasta experiência e com enorme sentido de responsabilidade».

Luís Vaz realçou, ainda, que «a natação faz-se de nadadores e com os nadadores, sem os quais a modalidade simplesmente não existia». Por isso, «e por ser conhecedor dos vários problemas diários que a natação enfrenta, importa fazer algo mais pela natação, e hoje como presidente da NPA sinto que estou no caminho certo para tentar solucionar alguns desses problemas».

Refira-se, ainda, que, para além de Luís Vaz, o Grupo Desportivo de Natação tem, também, a presidência da Assembleia Geral, por Ricardo Rego.

