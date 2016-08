Joaquim de Almeida dá nome a prémio de cinema jovem em Famalicão

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão vai dar o nome de Joaquim de Almeida ao Grande Prémio do YMOTION, o galardão atribuído à melhor curta-metragem do concurso e mostra de cinema jovem promovido pela autarquia, através do pelouro da Juventude. O mais internacional dos atores portugueses esteve no passado sábado, 23 de abril, em Famalicão para a apresentação do festival, que vai distinguir os melhores trabalhos produzidos por jovens cineastas portugueses.

Uma iniciativa muito aplaudida pelo ator português. “É bom ver que em Portugal há apoios que não haviam na minha altura”, recordou Joaquim de Almeida, que aproveitou ainda para desafiar os jovens cineastas a agarrarem as oportunidades que vão surgindo. “O mais importante é acreditar. Eu acreditei sempre e fui o primeiro português a conquistar um lugar em Hollywood”.

Presente esteve também o Presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, que considerou importante “espicaçar” os jovens para a criatividade. “Queremos jovens irreverentes, que não se conformem com aquilo que têm à disposição e que estejam disponíveis para produzir e não apenas para consumir”.

O período de inscrições do YMOTION arranca já no próximo mês de maio e termina a 30 de setembro, data limite para a receção de candidaturas e submissão das curtas a concurso. A inscrição poderá ser feita online, através de formulário próprio disponível no portal do concurso, ou através de email, para ymotion.mostra@gmail.com.

As curtas selecionadas irão depois integrar uma mostra cinematográfica. Ao todo serão atribuídos oito prémios: “Grande Prémio Joaquim de Almeida”, no valor de mil euros, “Prémio Escolas”, no valor de 500 euros, e ainda os prémios de “Melhor Argumento”, “Melhor Realização”, “Melhor Direção de Fotografia”, “Melhor Banda Sonora Original”, “Melhor Curta de Animação” e “Prémio Público”, todos no valor de 150 euros.

Refira-se ainda que o festival é dirigido aos jovens entre os 12 e os 35 anos. Promover a criação, produção e divulgação do cinema jovem português e fomentar sinergias entre escolas secundárias e instituições de ensino superior são alguns dos objetivos do festival, dedicado ao tema “O meu lugar no mundo”.

A segunda edição do concurso e mostra contará com o apoio de várias instituições educativas do ensino secundário com cursos profissionais de audiovisual e multimédia e com a parceria de cerca de uma dezena de instituições de ensino superior, de norte a sul do país.

Mais informações no site oficial do concurso.

