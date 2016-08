A direção do FC Famalicão e a Câmara Municipal já trabalham no sentido de edificar um centro de treinos para a formação. Para além das obras que são necessárias no estádio municipal (relvado, balneários, túnel), este é um projeto que deverá avançar muito brevemente, anunciou o vereador do Desporto da autarquia famalicense, durante o jantar de amigos promovido pelo clube. Mário Passos disse, ainda, que «o espaço, tal como pretende a direção, será próximo da cidade».

Jorge Silva, presidente da direção do emblema famalicense, confirma a localização e avança que o espaço terá dois campos de futebol 11, um de 7 e um de 5 «para que a formação evolua, devidamente, em todos os patamares do seu crescimento». O estudo de arquitetura já está a ser desenhado, para que o projeto avance o mais rápido possível, mas também ainda falta estudar o devido enquadramento legal «para a cedência do direito de su-perfície do terreno a favor do clube, por parte da Câmara Municipal».

A construção do centro de treinos para a formação é fulcral para que o clube seja dotado de condições «e possa crescer de forma sustentada», enquanto que libertará o campo n.º2 do estádio municipal para os seniores. Também aqui pode haver novidades, pois «não colocamos fora de hipóteses o arrelvamento com relva natural».

Comentários

comentários