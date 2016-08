Foi inaugurada no dia 4 de abril, a exposição “Des(a)fiar o Tempo da Indústria” sobre o processo de industrialização no Vale do Ave, mais especificamente no concelho de Famalicão, desde meados do século XIX até aos dias de hoje. Um trabalho que ficará na Casa do Território até setembro, de entrada livre, organizado pela Câmara Municipal de Famalicão, mas desenvolvido pela ADRAVE – Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Ave.

Através de vídeos, ilustrações, fotografias, biografias de empresários, testemunhos de operários e documentos e objetos é possível fazer uma viagem histórica, mas também sociológica e económica, pela indústria, com particular destaque a relacionada com o setor do têxtil e vestuário.

Embora o setor do têxtil e vestuário esteja em evidência, tudo começa com a empresa Boa Reguladora, criada em 1892, cuja área de trabalho eram os relógios. Cronologicamente surgem, depois, a Sampaio & Ferreira (1896), a Riopele (1927) e a Têxtil Manuel Gonçalves (1937). Estas são as empresas âncora da industrialização neste concelho com tradição e forte presença industrial e que, nos dias de hoje, goza do estatuto de terceiro exportador do país.

Mas não é só o passado que está em destaque, a exposição dá particular relevância às empresas atuais como a Meia Dúzia, a Casa Grande de Chocolate ou a Alma de Luce. Esta última tem um móvel em exposição que é uma criação recente. Mas na atualidade também lá estão a TMG e a Riopele, que apesar de terem quase um século souberam reconverte-se aos desafios atuais.

Muitos empresários marcaram presença na abertura da exposição, acompanhando o presidente da Câmara nesta visita pelos principais momentos da industrialização no nosso território.

«É verdade que temos que projetar o futuro, mas é indiscutível que temos que o alicerçar na nossa memória e nas nossas raízes para que sejamos bem-sucedidos. Esta abordagem histórica, desde o século XIX até à atualidade, permite-nos perceber onde é que devemos fundar essas raízes, numa exposição que destaca também outras forças do território, nomeadamente o rio Ave, que teve uma grande importância para a força do têxtil no concelho e na região», frisou o autarca.

Paulo Cunha destacou, ainda, a importância da exposição mostrar todas as potencialidades da indústria atual, desde o setores mais tradicionais aos mais inovadores; fazendo também um sublinhado aos meios tecnológicos que essas indústrias têm ao dispor, desde as universidades ao CENTI e ao CITEVE.

Segundo o líder do executivo, a relação entre a indústria e o tecido empresarial está diferente. Outrora vista como a parte menos positiva da força empresarial, por estar associada a poluição, más condições de trabalho, salários baixos e exploração de mão-de-obra, Paulo Cunha considera que hoje a indústria melhorou as suas condições de trabalho, oferece melhores salários e passou também a integrar mão-de-obra altamente qualificada. «Continua a contribuir muito para o desenvolvimento da comunidade», sublinhou o edil.

Paula Dourado, diretora de serviços da ADRAVE, explicou que outras leituras e interpretações podem ser feitas sobre o processo da industrialização no Vale do Ave e que este é apenas um dos caminhos, que teve a preocupação de dar uma visão histórica, mas também sociológica do fenómeno ao longo de século e meio. «A história é o fio condutor e o nosso farol, mas procuramos uma inter-relação entre os fenómenos políticos, económicos e sociais», pormenoriza Paula Dourado.

A exposição está enriquecida com documentos, livros e objetos que foram cedidos por várias empresas e muitas outras prestaram informações.

