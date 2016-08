De 19 a 27 de março, o movimento “Eu Sou Matriz” promove a “ComingOut”, iniciativa que vai colocar nas ruas da cidade as pinturas do projeto “Sinais de Fé”, da autoria de vários artistas famalicenses e que estiveram expostas no Espaço Mude, em Calendário.

Segundo o pároco de Santo Adrião, “ComingOut”, tem como grandes objetivos «trazer estes sinais de fé para a rua, fazer com que mais pessoas se inteirem e conheçam estes quadros e, também, dar mais voz e visibilidade ao movimento “Eu Sou Matriz”».

Por outro lado, diz Francisco Carreira, pretende-se surpreender as pessoas que vivem, circulam, passeiam ou fazem as suas compras na cidade num momento do ano muito particular, pois a inauguração acontece no dia 19 de março, Dia do Pai. Na ocasião, entre as 9 e as 13 horas, decorrerão várias iniciativas, com a participação do Groove Spot – Clube de Danças Urbanas, o Grupo de Teatro da Escola Secundária Camilo Castelo Branco, o Grupo de Música da Banda de Famalicão, a Cior e a Arteduca.

A escolha de 19 de março para o arranque do “ComingOut” não foi por acaso. «A nós pareceu-nos uma data interessante na medida em que é uma época em que há nas ruas muito movimento. Vão andar muitas pessoas na rua porque estaremos na véspera do Domingo de Ramos e da Páscoa». Por isso, acrescenta Francisco Carreira, «pareceu-nos a data mais favorável, até porque ela tem também como objetivo chamar várias associações, escolas e instituições para fazer uma dinâmica de rua». Ou seja, para além de surpreenderem a cidade com as pinturas, haverá interação com as pessoas proporcionando-lhes, por exemplo, dança, música, teatro e artes circense.

Esta exposição na rua é também uma forma de chamar a atenção para o movimento “Eu Sou Matriz” e permitir que todos possam contribuir para as obras de preservação e recuperação da antiga Igreja Matriz pois, como acrescenta o pároco de Santo Adrião, «a Matriz se é de todos também precisa de todos». Para ajudar na recuperação deste património, as pessoas podem adquirir as serigrafias de todas as pinturas que foram produzidas, seja uma a uma ou o conjunto das 11 pinturas. Mas há outras formas de colaborar. «Vamos ter também uma pequena feira com merchandising que temos da Matriz Antiga, como os tacos. E quem quiser pode, simplesmente, deixar um donativo», finaliza Francisco Carreira.

