“Páre! Mude vidas” é o slogan da nova campanha, que arranca este mês, pelas ruas do concelho, para a prevenção dos maus-tratos a crianças. A iniciativa, que resulta da colaboração entre a Câmara Municipal e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), pretende, neste que é o mês Internacional da Prevenção de Maus Tratos na Infância, consciencializar a comunidade para o seu papel na prevenção do abuso infantil, assim como promover nas famílias uma parentalidade positiva, sem recurso à violência verbal ou física.

“Agir hoje para salvar amanhã” é a frase que se pode ler pelos vários muppies e outdoors espalhados pela cidade. Também será lançado um calendário de afetos, com pequenos conselhos para promover uma relação harmoniosa entre pais e filhos.

Ao longo do ano, serão desenvolvidas outras atividades relacionadas com esta temática. Destaque para uma “Operação Stop maus-tratos” na qual os alunos do 1º ciclo vão participar, em parceria com as forças policiais da PSP e da GNR, vestidos com as fardas caraterísticas das mesmas, nos dias 21 e 22 de abril, mas também nos dias 27 e 28 do mesmo mês. Trata-se de mais uma ideia para conseguir tocar os corações dos famalicenses para a causa.

O presidente da Câmara, Paulo Cunha, sublinha que este projeto é da responsabilidade de todos. «A autarquia decidiu assumir esta campanha como uma responsabilidade cívica, procurando despertar consciências e contribuir para a prevenção dos maus-tratos na infância».

Refira-se que as CPCJ são instituições oficiais não judiciárias com autonomia funcional, e que visam promover os direitos das crianças e jovens de situações que possam interferir na sua segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento integral.

De acordo com os dados da CPCJ, no ano passado ano existiam, em Famalicão, 262 processos ativos, o que corresponde ao número de crianças em risco. Deste total, 33 % estavam em perigo devido a casos de violência doméstica.

