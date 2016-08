As antigas instalações da APPACDM, junto à Estação da CP, foram entregues, pela Câmara Municipal de Famalicão, a nove associações do concelho, das mais diversas áreas. A assinatura dos protocolos ocorreu na tarde de terça-feira, dia 5 de abril, entre os presidentes das associações e o presidente da Câmara Municipal de Famalicão.

Na sua intervenção, Paulo Cunha ressalvou que a par destas nove associações, muitas outras dezenas de associações receberam salas em escolas desativadas e noutros espaços. «O objetivo é que todas tenham condições infraestruturais para o desenvolvimento das suas atividades», frisou o presidente da Câmara Municipal de Famalicão.

Este foi um dos aspetos mais destacados pelos representantes das associações. Por exemplo, a Federação Concelhia das Associações de Pais de Vila Nova de Famalicão (FECAPAF) não tinha um espaço próprio, optando por reunir na sede dos agrupamentos. «Funcionava bem, mas esta sede vem dar a identidade que faltava», defendeu o presidente Jorge Pereira. «Precisávamos de um espaço onde pudéssemos reorganizarmo-nos, juntar o nosso espólio, fazer reuniões e receber convidados», regista o presidente da FECAPAF. Este dirigente destaca, ainda, a proximidade com outras associações e a importância de ter ao lado o Gabinete de Apoio ao Associativismo da Câmara Municipal de Famalicão.

As diferentes salas têm a particularidade de estar frente a frente e no centro há um átrio coberto. Neste local decorreu a assinatura do protocolo, neste espaço a Associação de Xadrez do Distrito de Braga montou um tabuleiro gigante de xadrez e também foi aí que a tuna da Associação Recreativa e Cultural – TUSEFA brindou com música a chegada do presidente da Câmara e do vereador Mário Passos.

Vítor Oliveira, presidente da TUSEFA explicou o quão importante é ter uma sede própria «para os nossos passatempos, que são essencialmente a música e o xadrez; serve também para local de ensaio e para as aulas de música». Esta associação toca habitualmente em associações, lares e outros espaços e também ensina a tocar instrumentos, nomeadamente cavaquinho, viola, bandolim e viola braguesa.

Até agora, a TUSEFA não tinha um espaço a que pudesse chamar sede. Ensaiou no Pavilhão Municipal (FAC), na PSP, e sempre com as coisas às costas.

O espaço que receberam agora não sofreu grande intervenção. Vítor Oliveira contou que fizeram as limpezas necessárias e decoraram o espaço ao jeito da Associação.

O presidente da Câmara Municipal de Famalicão deseja «associações dinâmicas e ativas que reúnam condições para cativar a participação dos cidadãos». Diz que sem condições não há envolvimento das pessoas, fator essencial para a consolidação das associações e «haver associações com atividade é muito importante para a coesão social e para que a sociedade seja madura e capaz», manifesta o autarca.

Paulo Cunha frisou que a cedência de espaços às associações «é um sinal de confiança na dinâmica associativa» e a criação de condições para que «possam chegar mais longe». É nesta medida que foi criado nesta infraestrutura um gabinete de apoio ao associativismo. O autarca destaca que além da infraestrutura, o gabinete possa dar o apoio para uma dinâmica mais forte.

À parte a criação de condições físicas, o presidente da Câmara Municipal destacou a reunião anual em todas as freguesias com as associações locais e as mostras associativas que também decorrem nas freguesias todos os anos para mostrar a dinâmica e o que se vai fazendo em cada localidade.

Neste espaço das antigas instalações da APPACDM está, além da FECAPAF e da TUSEFA, a Vento Norte – Associação de Defesa do Ambiente e Ocupação dos Tempos Livres, a Associação de Xadrez do Distrito de Braga; a Refood de Vila Nova de Famalicão, o Sport Kratchabal Clube, a Free Hugs – Abraços Grátis, o Núcleo de Árbitros de Futebol de Famalicão e a PSI-ON Associação para a Educação, Desenvolvimento e Intervenção nas Comunidades.

